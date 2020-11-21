Грозный, , 19:25 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» в выездном матче пятнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Встреча, завершившаяся со счётом 2:2, прошла 21 ноября на «Ахмат-Арене» в Грозном.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Бернард Бериша, который оформил дубль. У гостей мячи забили Далер Кузяев и Деян Ловрен.

Отметим, что после пятнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Футболисты «Ахмата», в активе которых 24 балла, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября московский «Локомотив» уступил столичному «Динамо» в выездном матче четырнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:5.

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