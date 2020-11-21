Канберра, , 15:56 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса проведение первого в будущем году турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — может быть перенесено на февраль или март. Об этом 21 ноября сообщает австралийское издание Herald Sun.

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Уточняется, что вначале Федерация тенниса Австралии (TA) ожидала, что участники данного турнира приедут на континент в середине декабря для того, чтобы пройти обязательный двухнедельный карантин перед состязаниями, которые были намечены на период с 18 по 31 января 2021 года.

«Я уверен, что в начале следующего года Открытый чемпионат Австралии состоится. Точные сроки еще не согласованы, и как только это произойдет, я буду более чем счастлив поделиться с вами этим», — сказал премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс.

При этом подчеркивается, что комментарий организаторов данных соревнований на эту тему пока не получен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Австралии выявлено в общей сложности 27 806 носителей коронавирусной инфекции.