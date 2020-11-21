Москва, , 15:56 — REGNUM Свои поздравления участникам и гостям открытия десятого юбилейного сезона игр Ночной хоккейной лиги направил президент России Владимир Путин. Текст телеграммы главы российского государства 21 ноября обнародован на сайте Кремля.

«Этот замечательный проект выполняет важную, востребованную миссию, способствует популяризации хоккея, продвижению в обществе ценностей здорового и активного образа жизни, развитию лучших традиций отечественного детско-юношеского спорта, вовлекает в орбиту своей деятельности ветеранов», — говорится в поздравительном послании.

Также в нем указывается, что именно благодаря Ночной хоккейной лиге в российских городах и поселках создаются новые команды по хоккею и все большее число людей получают прекрасную возможность для расширения круга общения.

Кроме этого, российский лидер уточнил, что он уверен в том, что десятый сезон лиги будет проведен успешно и станет настоящим праздником для участников, болельщиков и всех поклонников хоккея в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов России с профессиональным праздником и 30-летием ФНС России.