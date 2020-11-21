Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл казанскую команду «Рубин» в матче десятого тура футбольного молодежного первенства России.

Игра состоялась на поле стадиона академии «Зенита» в Санкт-Петербурге и закончилась в пользу хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного мяча во встрече стал защитник Данила Хотулёв, который на 17-й минуте матча удачно реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота гостей.

Отметим, по итогам данной победы в активе «Зенита» стало 27 очков, клуб является лидером турнирной таблицы молодежного российского футбольного первенства. У «Рубина» в активе 21 очка и четвертое место.