Москва, , 14:44 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, выступающий в промоушене Bellator, считает, что примирение с экс-бойцом промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) Адамом Яндиевым, с которым у него 3 ноября произошла драка, невозможно.

«Никакого примирения. С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть только в рамках закона», — приводит слова Харитонова News.ru.

Также спортсмен отметил, что Яндиев, по его мнению, является «непорядочным человеком» и потому для Харитонова этот вопрос является закрытым.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что Адам Яндиев неожиданно напал на 40-летнего Харитонова, в результате чего у последнего был сломан нос, а также диагностировано рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Харитонов написал заявление в полицию по данному факту, и теперь Яндиеву грозит до двух лет лишения свободы.