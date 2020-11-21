Денвер, США, , 14:48 — REGNUM Форвард Джамайкл Грин, который ранее играл за баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», перейдет в состав команды «Денвер Наггетс». Об этом 21 ноября сообщает журналист издания The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что руководство клуба из Денвера и 30-летний баскетболист подпишут контракт сроком на два года, зарплата игрока за это время составит $15 млн.

При этом ранее в «Клипперс» пытались продлить контракт с форвардом, однако игрок ответил на это отказом.

Отметим, в прошедшем сезоне Джамайкл Грин сыграл за «Лос-Анджелес Клипперс» в 63 матчах, в которых в среднем за игру набирал около 6,8 очков.