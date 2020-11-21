Москва, , 14:07 — REGNUM Положительные результаты теста на коронавирус получены сразу у нескольких футболисток женского футбольного клуба ЦСКА. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба команды.

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"По итогам проведенного 20 ноября тестирования на ПЦР, у нескольких игроков Женского Футбольного Клуба ЦСКА выявлен положительный результат на наличие COVID-19. Клуб уведомил о полученных результатах Роспотребнадзор, РФС и Суперлигу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно рекомендаций Роспотребнадзора, заразившиеся SARS-CoV-2 спортсменки переведены в режим изоляции и за их состоянием следит медицинский штаб команды.

Кроме того, уточняется, что по этой причине заключительный матч 14-го тура Суперлиги с «Локомотивом» был отменен, при этом ранее женский ФК ЦСКА досрочно стал чемпионом.

Отметим, 19 ноября женский ФК ЦСКА во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов проиграл австрийской команде «Санкт-Пельтен», перед которым игроки и персонал сдали тесты на коронавирус.