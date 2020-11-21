Мадрид, , 13:30 — REGNUM Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Иско может в скором времени покинуть свою команду. Об этом 21 ноября сообщает Marca.

По информации источника, 28-летнего футболиста не устраивает количество игрового времени в его нынешнем клубе. При этом известно, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан разрешил продать игрока, за которого руководство мадридцев намерено выручить € 60−70 млн.

В то же время, ранее появилась информация, что в услугах хавбека заинтересован клуб английской Премьер-лиги «Эвертон».

Отметим, Иско высыпает в составе «Реала» и до того играл в командах «Малага» и «Валенсия». Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.