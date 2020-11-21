Уфа, , 13:33 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА нанес поражение с разгромным счетом команде «Уфа» в матче десятого тура футбольного молодежного первенства России.

Игра состоялась на поле уфимского стадиона «Нефтяник» и закончилась победой гостей со счетом 1:5.

Голами в составе победителей отметились полузащитники Андрей Савинов (14-я минута), Тигран Аванесян (39-я с пенальти) и оформивший в матче дубль Сергей Пряхин (61-я, 90-я), а также нападающий Дмитрий Каптилович (78-я).

Единственный мяч хозяев записал на свой счет нападающий Артем Конвалов (26-я).

Отметим, по итогам данной победы в активе ЦСКА стало 22 очка, что позволило клубу подняться на второе место в турнирной таблице молодежного первенства России. У «Уфы» 11 очков и пятое место.