Рим, , 13:29 — REGNUM Награда Golden Boy, которая ежегодно присуждается лучшему из молодых футболистов Европы, в нынешнем году присуждена норвежскому нападающему дортмундского клуба «Боруссия» Эрлингу Холанду. Об этом 21 ноября сообщает газета Tuttosport.

При этом 20-летний футболист стал первым норвежским игроком, который был удостоен данной награды.

Также сообщается, что 18-летний форвард команды «Барселона» Ансу Фати получил награду Web Golden Boy, так как его назвали лучшим молодым в Европе игроком болельщики, которые приняли участие в онлайн-голосовании.

Отметим, Эрлинг Холанд перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» зимой 2019 года и провел за дортмундский клуб 29 матчей, отметившись в них 27 голами и шестью результативными передачами.