Манчестер, Великобритания, , 12:52 — REGNUM Кибератаке был подвергнуты системы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед». Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба манчестерской команды.

«Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что системы клуба подверглись кибератаке. Были приняты быстрые меры по ее сдерживанию, и в настоящее время мы работаем с экспертами-консультантами для расследования инцидента и сведения к минимуму продолжающихся сбоев в работе системы ИТ», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что медиаканалы клуба и в том числе — веб-сайт и приложение. О краже личных данных пользователей также не сообщается.

Также указывается, что, системы, необходимые для проведения матча девятого тура АПЛ, который «МЮ» сыграет позднее 21 ноября на домашнем поле с командой «Вест Бромвич», не пострадали в результате кибератаки.

Отметим, в настоящее время «МЮ» находится на 13-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 10 очков.