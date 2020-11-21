Дублин, , 13:01 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, являющийся экс-чемпионом промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в двух весовых категориях, намерен в 2021 году провести поединок с чемпионом мира по боксу в полусреднем весе — филиппинским боксером Дэнни Пакьяо. Об этом 21 ноября рассказал менеджер ирландского спортсмена Оди Аттар, его слова приводит BJ Penn.

«23 января у Конора бой с Дастином Порье и сначала ему нужно решить этот вопрос. Но Макгрегор по-прежнему хочет встречи с Пакьяо. Мэнни также заявил, что хочет боя с Конором», — заявил он.

При этом Аттар напомнил, что ранее он сообщал о ведущихся переговорах о таком поединке.

«Так что этот бой мы определённо организуем, ведь оба бойца хотят этого. К тому же интерес к встрече будет по всему миру», — добавил менеджер.

Отметим, в следующем поединке Конор Макгрегор на турнире UFC 257, который состоится 23 января будущего года, проведет поединок с представителем США Дастином Порье.