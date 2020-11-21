Даллас, США, , 11:37 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин, которому ранее была проведена операция на руке, будет готов к моменту открытия тренировочного лагеря команды. Об этом 21 ноября сообщил генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл, его слова приводит сайт НХЛ.

«Он готов на 100 процентов, у него все хорошо», — заявил Нилл, говоря о состоянии 34-летнего российского хоккеиста, после перенесенной последним операции.

Напомним, Антон Худобин перенес операцию через два дня после того, как во время плей-офф Кубка Стэнли почувствовал онемение в двух пальцах правой руки.

Отметим, в минувшем сезоне Худобин, играющий за «Даллас» с 2018 года, сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру по 2,22 шайбы и отражая 93% бросков по своим воротам. В плей-офф Кубка Стэнли, в финале которого «Даллас» уступил команде «Тампа-Бэй Лайтингз», пропускал по 2,69 шайбы за игру и отражал 91,7% бросков.