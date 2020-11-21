Париж, , 10:32 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар в полной мере восстановился от травмы и выйдет на игровое поле в стартовом составе в матче группового этапа Лиги чемпионов с командой «Лейпциг». Об этом 21 ноября сообщил главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель, его слова приводит L'Équipe.

«Неймар? Да, он настроен, он будет в стартовом составе с «Лейпцигом», — заявил главный наставник парижской команды.

Также Тухель отметил, что матч с командой из Лейпцига будет очень сложным, так как «ПСЖ» уступил в матче 11-го тура Лиги 1 чемпионата Франции клубу «Монако».

"Если бы мы сегодня выиграли, то ничего особенного не было бы. Мы должны были вывести Килиана (Мбаппе), чтобы не рисковать с Маркиньосом и несколько минут поиграть с Неймаром. Сочетание двух матчей, «Монако» и «Лейпцига», тоже может быть причиной того, что мы потеряли концентрацию», — сказал он.

Напомним, Неймар получил травму приводящей мышцы 28 октября в матче группового этапа Лиги чемпионов с командой «Истанбул Башакшехир».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футбольный клуб «Монако» переиграл команду «Пари Сен-Жермен» в матче 11-го тура Лиги 1 чемпионата Франции по футболу.