Атланта, США, , 10:06 — REGNUM Итальянский форвард Данило Галлинари стал игроком баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс». Об этом 21 ноября сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что 32-летний игрок заключил с командой соглашение на срок в три года, согласно которому общая зарплата баскетболиста за данное время составит $ 61,5 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Данило Галлинари играл в составе команды «Оклахома-Сити Тандер» и набирал в среднем за игру 18,7 очка, делал по 5,2 подбора и отдавал по 1,9 передачи.