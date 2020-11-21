Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» продлил соглашение со своим латвийским тяжелым форвардом Дависом Бертансом. Об этом 21 ноября сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что 28-летний баскетболист и вашингтонский клуб заключат соглашение сроком на пять лет с заработной платой игрока за этот период $ 80 млн.

Отметим, Давис Бертанс пришёл в «Вашингтон» из команды «Сан-Антонио Сперс» летом 2019 года. В минувшем сезоне он сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем за матч по 15,4 очка, делая по 4,5 подбора и отдавая по 1,7 результативной передачи.