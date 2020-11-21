Оттава, , 09:20 — REGNUM Российский нападающий Егор Соколов заключил контракт новичка с хоккейным клубом североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз». Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба лиги.

Уточняется, что канадская команда и 20-летний игрок заключили соглашение на три года. При этом до того хоккеист играл за клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Кейп-Бретон»

"Для меня большая честь подписать первый профессиональный контракт с клубом НХЛ. Спасибо «Кейп-Бретону» за последние три сезона, также спасибо моей семье, друзьям и тренерам, которые помогли мне добиться своей цели», — заявил по поводу данного события сам Соколов.

Отметим, в минувшем сезоне Егор Соколов провел 69 матчей в регулярном чемпионате Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, набрав в них 92 (46 шайб + 46 результативных передач) очка.