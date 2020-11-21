Нью-Йорк, США, , 09:19 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» заключил новое соглашение со своим атакующим защитником Джо Харрисом. Об этом 21 ноября сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на агента игрока Марка Бартельштейна на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что зарплата 29—летнего баскетболиста по условиям 4-летнего соглашения составит $ 75 млн за весь данный период.

При этом ранее стало известно, что «Нетс» делали своей приоритетной целью по комплектации задней линии в период межсезонья подписание контакта с игроком.

Отметим, Джо Харрис играет «Нетс» с 2016 года. В минувшем сезоне сыграл за клуб в 69 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем за матч по 14,5 очка, делая по 4,3 подбора и отдавая по 2,1 результативной передачи.