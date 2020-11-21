Цюрих, Швейцария, , 08:47 — REGNUM Глава Федерации футбола Гаити (FHF) Ив Жан-Барт пожизненно отстранен от любой связанной с футболом деятельности за обвинения в сексуальном насилии в отношении представительниц местных футбольных команд. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Уточняется, что отстранённый домогался в том числе и несовершеннолетних девушек, нарушив статьи 23 (защита физической и психической неприкосновенности) и 25 (злоупотребление служебным положением) кодекса этики ФИФА. Кроме того, помимо отстранения, Ив Жан-Барт получил штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

Также указывается, что экс-глава FHF совершал данные преступные действия с 2014 по 2020 год и добавляется, что ведется расследование в отношении других членов гаитянской Федерации футбола.

Отметим, Ив Жан-Барт находился на должности президента FHF с 2000 года.