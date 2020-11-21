Монако, , 08:31 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» переиграл команду «Пари Сен-Жермен» в матче 11-го тура Лиги 1 чемпионата Франции по футболу.

Игра прошла на поле стадиона «Луи II» в Монако и закончилась в пользу хозяев со счётом 3:2.

По окончании первого тайма гости вели в счете 0:2 после дубля форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (25-я минута, 37-я — с пенальти).

Однако гостей данное обстоятельство не обескуражило и после дубля немецкого нападающего «Монако» Кевина Фолланда (52-я, 66-я) они счет сравняли. А после удаления с поля защитника гостей Абду Диалло и назначенного за его нарушение правил пенальти в ворота «ПСЖ», который точно исполнил испанский хавбек «Монако» Сеск Фабрегас, победили.

При этом российский полузащитник «Монако» Александр Головин из-за травмы не участвовал в матче.

Отметим, данная победа стала для «Монако» третьей подряд и по ее итогам клуб с 20 очками вышел на второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. Для «ПСЖ» данное поражение стало первым за последние восемь матчей, команда лидирует в турнирной таблице с 34 очками.