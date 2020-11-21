Гамбург, Германия, , 08:16 — REGNUM Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл берлинскую команду «Альба» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игра прошла на паркете площадки «О2 Ворлд» в Гамбурге и завершилась в пользу гостей со счетом 66:73.

Наиболее результативным игроком встречи стал американский форвард «Зенита» Уильям Томас, который набрал в матче 17 очков, ещё 16 очков на счету его коллеги — литовского центрового Артураса Гудайтиса.

У «Альбы» наиболее результативным стал американский центровой немецкой команды Бен Ламмерс, оформивший в игре дабл-дабл с 15 очками и 10 подборами.

Отметим, по итогам матча «Зенит», выигравший в четырех из последних шести матчей, идет на девятом месте в турнирной таблице Евролиги. У «Альбы», проигравшей в шестой раз за последний восемь матчей, 16-е место.