Лондон, , 08:11 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал верх над представителем Аргентины Диего Шварцманом в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящем в Лондоне.

Спортсмен из России уверенно обыграл аргентинца в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 14 минут. За это время Рублев четырежды подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать три из возможных девяти брейк-пойнтов. Его оппонент ни разу не подал навылет, также ни разу не ошибся при подаче и не смог реализовать ни одного из двух возможных брейк-пойнтов.

Отметим, Даниил Медведев выиграл все три матча группового этапа Итогового турнира и вышел в полуфинал состязаний, где его соперником станет испанский спортсмен Рафаэль Надаль.