Тегеран, , 10:12 — REGNUM 20 ноября глава Азиатской конфедерации регби объявил, что члены Всемирной федерации регби проголосовали за членство Ирана в этой федерации, в связи с чем страна была принята в международную спортивную организацию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Комментируя этот вопрос, глава иранской спортивной ассоциации регби Хасан Мирза Ака-Бейк заявил, что Всемирный совет регби одобрил заявку ассоциации и принял ее в качестве нового члена.

Он отметил, что иранская команда по регби упорно трудилась и не жалела сил в вопросе обретения престижного членства Ирана во Всемирной федерации, и сыграла ключевую роль в получении одобрения среди участников организации.

Мирза Ака-Бейк также высоко оценил усилия всех тренеров, судей, спортсменов и тех, кто был заинтересован в достижении поставленной цели.