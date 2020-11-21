Цюрих, Швейцария, , 03:21 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении местных футболисток пожизненно отстранила от любой футбольной деятельности президента национальной федерации футбола Гаити (FHF) Ива Жан-Барта. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ФИФА.

«Судебная палата независимого комитета по этике признала Ива Жан-Барта, президента Гаитянской футбольной ассоциации (FHF) и бывшего члена постоянного комитета ФИФА, виновным в злоупотреблении своим положением и сексуальных домогательствах и оскорблениях различных игроков женского пола, включая несовершеннолетних, в нарушение Кодекса этики ФИФА», — говорится в официальном заявлении федерации.

Судебной коллегией было установлено, что Жан-Барт в период с 2014 по 2020 год был причастен к актам систематического сексуального насилия в отношении футболисток, в том числе и несовершеннолетних девушек.

В связи с нарушением статьи 23 (защита физической и психической неприкосновенности) и статьи 25 (злоупотребление служебным положением) кодекса этики ФИФА, коллегия наказала Жан-Барта пожизненным запретом на любую связанную с футболом деятельность (административную, спортивную или любую другую) как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, на Жан-Барта наложен штраф в размере одного миллиона швейцарских франков.

Отмечается, что расследование в отношении других представителей FHF, обвиняемых в подобных преступлениях, ещё не завершено.