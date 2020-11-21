Анкара, , 01:20 — REGNUM Заседание координационного комитета по проведению четвёртых Всемирных кочевых игр состоялось в Стамбуле 20 ноября. Данное мероприятие прошло в гибридном формате с участием секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных стран. Четвёртые Всемирные кочевые игры пройдут в следующем году в Турции в городе Бурса. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Встреча состоялась в Стамбуле под руководством заместителя генерального секретаря турецкого совета Омара Коджамана.

На заседании, в котором приняли участие делегации Турции, Азербайджана, Киргизии и Венгрии, а также представители турецкого совета и Всемирной конфедерации этноспорта, делегации Казахстана и Узбекистана присоединились к заседанию в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

На встрече, в которой обсуждалось судейство, процедуры проведения, основы и правила игры, организованных, по словам участников заседания, с целью возрождения и сохранения общей культуры, а также продвижения межкультурного диалога, были проведены консультации и переговоры стран-членов.

Напомним, идея организации Всемирных кочевых игр с целью сохранения, защиты и продвижения традиции организации спортивных игр народов тюркоязычных стран и других народов мира впервые появилась в 2012 году в столице Киргизии Бишкеке. В этом году проведение данных соревнований было согласовано главами государств-членов на саммите турецкого совета. Первые три таких соревнования были организованы Киргизией в 2014, 2016 и 2018 годах.