Москва, , 23:04 — REGNUM Портал Transfermarkt составил символическую сборную России из самых дорогих игроков, которые не играли за национальную сборную страны.

Самым дорогим игроком команды и на позиции вратарей стал выступающий за «Краснодар» Матвей Сафонов (11 миллионов евро). Четверку защитников составили Дмитрий Скопицев (3,5 миллиона), Максим Осипенко (1,5 миллиона), Дмитрий Чистяков (2,5 миллиона) и Евгений Чернов (2,8 миллиона).

Линию полузащиты составили Наиль Умяров (2,5 миллиона), Даниил Уткин (3 миллиона), Ринат Жемалетдинов (3,5 миллиона), Даниил Лесовой (2,5 миллиона), Магомед-Шапи Сулейманов (10 миллионов).

Форвард — Иван Игнатьев (6 миллионов).

Стоимость такой национальной команды составила 48 миллионов евро.