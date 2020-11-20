Чикаго, США, , 22:00 — REGNUM Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумен рассказал, почему клуб решил сделать ставку на защитника Никиту Задорова.

«Мы связываем с Задоровым большие надежды. Он добавит нашей команде тех качеств, которых ей не хватало в последнее время. Это жесткий парень. Он никому не уступит на льду. Думаю, он также поможет в развитии нашим молодым ребятам, которым только предстоит сделать новый шаг вперед», — приводит слова Боумена The Athletic.

Напомним, что Задоров стал игроком «Чикаго» 11 октября в результате обмена с «Колорадо». 25-летний Задоров подписал с «Чикаго» контракт на один год и 3,2 млн долларов.