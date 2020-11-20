Мадрид, , 21:40 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не появился на сегодняшней тренировке команды, утверждает портал Marca. Напомним, что ранее француз получил травму из-за чего его он может пропустить матч против «Вильярреала» в чемпионате Испании.

Бензема был заменен в матче против «Валенсии» перед перерывом из-за ушиба. Ожидается, что игрок сможем принять участие в матче с «Интером» в Лиге чемпионов.

Матч 10-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Реал» пройдет 21 ноября в 18:15 по московскому времени.