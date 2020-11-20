20 ноября 2020 | Время чтения 7 мин

Правительство Михаила Мишустина озаботилось развитием массового спорта в России. Власти намерены популяризировать спорт среди людей всех возрастов, создавая условия для занятия физической культурой, чтобы это можно было делать в шаговой доступности от дома или от места работы, и не только в залах, но и на городских площадках, которые для этого приспособлены. Однако, удастся ли реализовать столь масштабные планы?

ИА REGNUM, , 21:37 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 19 ноября сообщил, что власти разработали стратегию развития физической культуры и спорта на следующие 10 лет. Это было сделано по поручению президента России Владимира Путина. Данная стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению благополучия людей и учитывает предложения совета при президенте.

Советский плакат

Мишустин отдельно обратил внимание на необходимость поддержать интерес граждан России к физической культуре и спорту.

«Россия — спортивная страна, и речь не только о высоких результатах наших профессиональных спортсменов. С каждым годом все больше людей систематически занимаются спортом. За последние 10 лет их число выросло более чем в два раза, и такие тенденции необходимо сохранить», — сказал глава правительства.

Также Мишустин заверил, что российские власти продолжат популяризировать спорт среди людей всех возрастов. Будут созданы условия для занятия физической культурой, чтобы это можно было делать в шаговой доступности от дома или места работы — не только в залах, но и на приспособленных для этого городских площадках. Кроме того, доступ к спортивной инфраструктуре должен быть обеспечен не только в городах, но и в сельской местности. Принятая стратегия предусматривает создание центров раннего физического развития детей, продвижение детско-юношеского, школьного, студенческого спорта.

Одно дело придумать стратегию, но совсем другое — это воплотить её в жизнь. Уже сейчас можно сказать, что основной проблемой для развития массового спорта в регионах России будет нехватка денег. Бюджеты регионов скудны, основные статьи расходов в них — это выполнение социальных обязательств государства. Сейчас на фоне пандемии коронавируса принимаются бюджеты в субъектах Федерации и большинство из них сокращают расходы, а некоторые вынуждены влезать в долги. По всей видимости, некоторые регионы без помощи федерального центра стратегию развития массового спорта реализовать вряд ли смогут.

Другая проблема — это заинтересованность самих граждан. Люди должны хотеть использовать ту спортивную инфраструктуру, которую создает государство. Для этого нужны широкие информационные кампании, наличие профессиональных инструкторов, организация любительских соревнований.

Что касается спортивной инфраструктуры, то в ряде регионов есть высококлассные спортивные объекты, которые были возведены для проведения крупных спортивных соревнований. Эту инфраструктуру нужно использовать эффективнее, в том числе и для развития массового спорта в стране.

На одних бюджетных средствах новую спортивную инфраструктуру необходимого качества создать вряд ли удастся, поэтому властям на местах придется привлекать частных инвесторов.

После заявления Мишустина в некоторых регионах уже озаботились ситуацией со спортивной инфраструктурой.

В Пермском крае есть своя региональная программа по развитию спортивной инфраструктуры. Так, в 2020 году должны были быть возведены 42 универсальные спортивные площадки с резиновым покрытием и оборудованием для игры в футбол и баскетбол. К середине ноября удалось завершить 14 таких площадок. Кроме того, в региональном бюджете 2020 года были заложены деньги на ремонт спортивных залов. В 2021 году в Прикамье должны возвести ещё 41 универсальную спортивную площадку и отремонтировать 66 спортивных залов. Расходы — 185 млн рублей, на четверть эту сумму должны софинансировать муниципалитеты.

Подробнее об этом: На развитие массового спорта в Прикамье выделят 185 млн рублей

В Сибири развитием спортивной инфраструктуры шаговой доступности занялись на уровне полномочного представителя президента России. Полпред главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание, в ходе которого было доложено о том, что в сибирских регионах на сегодняшний день значительная часть запланированных в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» мероприятий уже выполнена. При этом по итогам совещания у вице-адмирала Меняйло было решено подкорректировать планы — расширять и обновлять спортплощадки и залы в шаговой доступности, а также вовлекать в занятия физкультурой граждан среднего и старшего возраста.

Об этом: На занятия спортом в шаговой доступности регионам Сибири выделили 4 млрд

В Челябинской области к развитию массового спорта и и созданию спортивной инфраструктуры шаговой доступности подходят комплексно. Для привлечения граждан всех возрастов к занятию спортом регулярно проводятся различные любительские состязания. Областные власти платят специалистам за организацию спортивной массовой работы с населением. Если верить статистике, то физкультурой и спортом занимается более 40% населения области, а это почти полтора миллиона человек. До 2022 года Челябинская область выделила на строительство и реконструкцию спортивных объектов 2,8 млрд рублей, к этому времени должны возвести 58 новых спортивных объектов. На сегодняшний день в регионе уровень обеспеченности спортивными объектами составляет 50% от социальной нормы. К 2024 году это показатель должен достигнуть 60%.

Подробнее: В Челябинской области увеличивают число граждан, занимающихся физкультурой

Власти Белгородской области за три осенних месяца 2020 года смогли открыть 13 новых спортивных площадок, при этом половина их этих площадок находится в селах, как и просил глава правительства России Михаил Мишустин. В целом региональные власти к 2025 году намерены довести долю жителей Белгородской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 60%.

Читайте об этом: В Белгородской области осенью открыли 13 спортивных площадок

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов обратил внимание на немаловажную проблему, которая нередко встречается на региональном уровне — это отказ местных властей эксплуатировать имеющуюся спортивную инфраструктуру. По словам Косинова, довольно часто встречается ситуация, при которой местные власти просто закрывают спортивные объекты шаговой доступности, чтобы не тратиться на их содержание .

Об этом: Депутат: «Спортплощадки часто под замком, чтобы не тратиться на содержание»

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике высокий уровень развития спортивной инфраструктуры, но наряду со спортом высших достижений необходимо уделять внимание и массовому спорту. Одну из ключевых ролей, по мнению Меликова, здесь может сыграть привлечение меценатов.

Подробнее: В Дагестане при развитии массового спорта рассчитывают на госкорпорации

В Екатеринбурге депутат городской думы Тимофей Жуков поставил городу оценку «три с плюсом» в сфере обеспеченности объектами массового спорта. Он отметил, что новые спортивные площадки, конечно, появляются, но их недостаточно и они быстро заполняются людьми, так, что другим нет возможности там заниматься. Жуков считает, что переломить ситуацию удастся с помощью государственно-частного партнерства.

Читайте подробнее: Екатеринбург оценили с точки зрения спортивной доступности

Губернатор Красноярского края Александр Усс ещё 24 октября на совещании с краевым министром спорта Павлом Ростовцевым обратил внимание на вопрос использования наследия зимней Универсиады 2019 года. Усс подчеркнул, что необходимо использовать построенные спортивные объекты не только для проведения крупных соревнований, но и чтобы жители края спортом занимались. Подобная ситуация актуальна и для других регионов, где были возведены масштабные спортивные объекты для крупных международных соревнований.

Об этом: В Красноярске собрались «максимально загрузить» объекты Универсиады

В Саратове председатель СРОО «Дорожный контроль» Николай Гурин констатировал, что спортивных площадок шаговой доступности в городе катастрофически не хватает. Гурин отметил, что уберечь наследство Советского Союза в виде спортивных площадок и хоккейных коробок не удалось. Территории этих объектов были захвачены парковками, а сами объекты сдали на металлолом. К примеру, в Саратове имеется порядка 300 старых спортивных площадок, 90% из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. К тому же в последние десятилетия при жилищном строительстве застройщики совершенно не обращали внимание на спортивных площадки. Это привело к тому, что появились целые микрорайоны, в которых спортплощадок просто нет. Для решения этих проблем нужны колоссальные деньги, которых в региональных бюджетах просто нет, подчеркнул Гурин.

Подробнее об этом: «Наследство СССР не уберегли»: эксперт о нехватке спортплощадок в Саратове