Доха, , 16:31 — REGNUM Катар ожидает приезда около 1 млн болельщиков на чемпионат мира по футболу — 2022. Об этом 20 ноября сообщила старший менеджер по подготовке ЧМ-2022 Фатма аль-Нуаими на видеоконференции.

«У нас есть два года, мы надеемся, что будет возможность для людей приехать в Катар. Мы ожидаем порядка миллиона болельщиков со всего мира», — сказала аль-Нуаими.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Катар показал прогресс в подготовке к проведению ЧМ-2022.

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