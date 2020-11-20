Москва, 20 ноября 2020, 16:18 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира по версии издания AS.
Первое место в рейтинге занял наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман. Вторым стал рулевой «Спортинга» Рубен Аморим. Замкнул тройку Тедеско.
Напомним, Тедеско стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года.
Полностью список выглядит следующим образом:
- Юлиан Нагельсман — «РБ Лейпциг» (Германия)
- Рубен Аморим — «Спортинг» (Португалия)
- Доменико Тедеско — «Спартак» (Россия)
- Микель Артета — «Арсенал» (Англия)
- Диего Мартинес — «Гранада» (Испания)
- Жюльен Стефан — «Ренн» (Франция)
- Роберто де Дзерби — «Сассуоло» (Италия)
- Дженнаро Гаттузо — «Наполи» (Италия)
- Марко Розе — «Боруссия М» (Германия)
- Симоне Индзаги — «Лацио» (Италия)