Москва, 20 ноября 2020, 16:18 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира по версии издания AS.

Первое место в рейтинге занял наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман. Вторым стал рулевой «Спортинга» Рубен Аморим. Замкнул тройку Тедеско.

Напомним, Тедеско стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года.

Полностью список выглядит следующим образом:

  1. Юлиан Нагельсман — «РБ Лейпциг» (Германия)
  2. Рубен Аморим — «Спортинг» (Португалия)
  3. Доменико Тедеско — «Спартак» (Россия)
  4. Микель Артета — «Арсенал» (Англия)
  5. Диего Мартинес — «Гранада» (Испания)
  6. Жюльен Стефан — «Ренн» (Франция)
  7. Роберто де Дзерби — «Сассуоло» (Италия)
  8. Дженнаро Гаттузо — «Наполи» (Италия)
  9. Марко Розе — «Боруссия М» (Германия)
  10. Симоне Индзаги — «Лацио» (Италия)