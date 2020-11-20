Москва, , 16:18 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира по версии издания AS.

Первое место в рейтинге занял наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман. Вторым стал рулевой «Спортинга» Рубен Аморим. Замкнул тройку Тедеско.

Напомним, Тедеско стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года.

Полностью список выглядит следующим образом: