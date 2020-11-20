Казань, , 15:28 — REGNUM Футболисты казанского «Рубина», заразившиеся коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Об этом 20 ноября заявил гендиректор клуба Рустем Сайманов.

Речь идёт о грузинском полузащитнике Хвиче Кварацхелии, корейце Хван Ин Боме и шведском хавбеке Карле Старфельте.

«Слава богу, у всех троих ребят коронавирус проходит бессимптомно, все молодые, иммунитет крепкий, вообще никаких проблем у них нет», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» идёт на девятом месте с 21 очками. 22 ноября команда проведёт матч против «Ростова».