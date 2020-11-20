Шанхай, Китай, , 15:19 — REGNUM Бразильский нападающий Халк, выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», может вернуться в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 20 ноября сообщает A Bola.

По информации издания, 34-летний форвард получил предложение от «Зенита», который готов заключить с ним контракт с зарплатой в €3 млн в год. Отмечается, что вернуть Халка пытается португальский «Порту», который предлагает футболисту в два раза меньше, чем «Зенит».

Летом сообщалось, что Халк заявил, что покинет «Шанхай СИПГ» после окончания срока контракта в декабре 2020 года.

Напомним, Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе клуба он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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