Сочи, Краснодарский край, , 15:08 — REGNUM Решающий этап всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч» начался в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Юг Спорт».

«Стартовали решающие игры среди юных футболистов: суперфинал всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч», — цитирует сообщение ТАСС.

В младшей возрастной группе получили право играть в суперфинале команды из Череповца, Ульяновска, Великого Новгорода и Ивановской области.

В средней возрастной группе будут играть команды из Москвы, Челябинска, Пскова и Северной Осетии. В старшей возрастной группе будут соревноваться команды из Амурской, Ростовской, Тверской областей и Башкирии.

Турнир пройдёт без зрителей в формате групповых круговых турниров. Победители определятся 22 ноября. В этот же день будет проведена церемония награждения.