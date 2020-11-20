Москва, , 14:54 — REGNUM Вместо практики лицензирования тренеров Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ввела онлайн-обучение. Об этом 20 ноября заявила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко, сообщает ТАСС.

«12 ноября состоялось заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, на котором было принято решение заменить систему лицензирования тренеров на более современный и эффективный механизм», — сказала Глущенко.

Теперь все тренеры, спортсмены и специалисты должны проходить обязательное онлайн-обучение в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

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