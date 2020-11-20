Москва, , 14:35 — REGNUM У двукратной чемпионки России по фигурному катанию Анны Щербаковой диагностирована пневмония. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве. По словам известного тренера Александра Жулина, это могло произойти из-за воспаления лёгких.

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