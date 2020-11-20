Цюрих, Швейцария, , 13:59 — REGNUM Катар показал прогресс в подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом 20 ноября заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Несмотря на все трудности, в последние несколько месяцев мы видим стабильный прогресс в подготовке незабываемого чемпионата мира в Катаре», — цитирует Инфантино ТАСС.

В настоящее время в Катаре открыты три стадиона, на которых пройдут матчи мундиаля. Ещё два планируется открыть до конца 2020 года. В общей сложности мировое первенство примут восемь арен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Катаре до конца года планируют открыть ещё два стадиона ЧМ-2022