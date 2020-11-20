Самара, , 13:44 — REGNUM Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин покинул свой пост по собственному желанию. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, Дмитрий Шляхтин завершил свою работу на посту министра спорта региона в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию.

Сообщается, что в настоящее время назначен временно исполняющий обязанности — первый заместитель министра Андрей Харин. Новый глава этого министерства будет назначен позже.

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