Москва, , 13:14 — REGNUM Фигуристка Анна Щербакова могла сняться с этапа Гран-при в Москве из-за воспаления лёгких. Об этом 20 ноября заявил известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин.

«Слышал, у Щербаковой было чуть ли не воспаление лёгких. Уверен, что она готовилась, хотела выступить. Но, видимо, здоровье не позволило», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Он выразил сожаление, что на соревнованиях не выступит ни одна из учениц Этери Тутберидзе, добавив, что можно будет посмотреть на её бывших учениц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двукратная чемпионка России Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве.

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