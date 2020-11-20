Москва, , 12:55 — REGNUM Бывший главный тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию. Об этом 20 ноября сообщил Павел Худяков, спортивный директор клуба «Тамбов», вице-президентом которого является Ярцев.

«У него подозрение на пневмонию, это не коронавирус», — цитирует Худякова ТАСС.

По его словам, сейчас Ярцев находится в больнице, его состояние стабильное.

Напомним, Ярцев был главным тренером сборной России в 2003—2005 годах. Под его руководством команда вышла на ЧЕ-2004. В 1996 году он был главным тренером «Спартака».