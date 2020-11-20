Москва, , 12:21 — REGNUM Расширенную заявку по составу российской мужской гандбольной сборной отправила Федерация гандбола России (ФГР). Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что заявка на чемпионат мира 2021 года отправлена в Международную федерацию гандбола (IHF).

В расширенный состав команды вошли 35 гандболистов, из которых в итоговую заявку попадут 20. При этом в заявку на каждый матч можно будет вносить 16 игроков.

Во время чемпионата команда сможет произвести до пяти замен в составе, но только из расширенного списка. При этом гандболисты, заразившиеся коронавирусом, в этот лимит входить не будут.