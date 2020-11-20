Казань, , 12:21 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов встретился с президентом Олимпийского комитета Сирии Ферасом Муаллой, который находится в Казани с рабочим визитом. В эти дни национальная сборная команда Сирии по баскетболу проводит учебно-тренировочный сбор на базе молодежного центра «Волга» в Казани в рамках подготовки к чемпионату Азии в Катаре. Ферас Муалла поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что в Сирии высоко ценят отношение России к их стране и ее проблемам.

По словам Минниханова, в республике развивается 123 вида спорта, из них 29 — олимпийские. Спортсмены республики в 2019 году на соревнованиях российского и международного уровня завоевали порядка 1 тыс. медалей — золотых, серебряных и бронзовых.

Он отметил, что в ближайшие годы Казань готовится принять еще ряд мировых соревнований — это чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году, Всемирные зимние игры Специальной олимпиады в 2022 году, матчи чемпионата мира по волейболу Международной федерации волейбола в 2022 году, Суперкубок УЕФА-2023, а также чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женская сборная команда России по баскетболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в квалификационном матче Чемпионата Европы (ЧЕ).

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