Белгород, , 12:20 — REGNUM 13 различных спортивных площадок открыли в Белгородской области за три осенних месяца 2020 года. Это и обновлённые пространства, и новые объекты, установленные в рамках реализации различных проектов, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные правительства региона.

В Белгороде осенью появились две площадки — шахматный клуб и спортивная зона возле Дворца спорта «Космос». В Шебекино открылся зал бокса в Академии спорта, где спортсмены будут не только тренироваться, но и проходить обучение по школьной программе. В Гора-Подольской школе Грайворонского района вновь заработал бассейн, который имеет статус районного и им могут пользоваться все желающие. Три полноценных стадиона с различными секторами и дорожками, тренажёрами и трибунами для зрителей открылись в селе Советское Алексеевского городского округа, в селе Головчино Грайворонского городского округа и городе Валуйки. Спортивные площадки оборудовали в сёлах Пушкарное, Весёлая Лопань, Засосна, Николаевка, Замостье, в посёлке Октябрьский.

Кроме того, до конца 2020 года региональные власти планируют разработать проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий адаптивной физической культурой и спортом, а в 2021 году начать его возведение.

Согласно региональной программе «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области», к 2025 году планируется увеличить до 59,7% долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также довести численность спортсменов области, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, до 227 человек.