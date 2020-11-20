Москва, , 12:14 — REGNUM Иски тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина против отзыва их тренерских лицензий удовлетворены. Такое решение принял 20 ноября Хамовнический суд Москвы, сообщается на сайте суда.

Никитин и Головин подали иски против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая в октябре 2019 года отозвала лицензии, поскольку их воспитанники в 2019 году были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Под руководством Никитина выступали Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, а Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Спортсмены были отстранены за допинг. Оба тренера представляют Мордовию.