Новосибирск, , 11:26 — REGNUM В регионах Сибирского федерального округа на сегодняшний день значительная часть запланированных в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» мероприятий уже выполнена. На их реализацию из федерального бюджета было выделено 4 миллиарда рублей. Такие данные были озвучены на совещании, которое провёл полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибири Сергей Меняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По официальным данным, из 58 площадок ГТО открыто 25, на 14 ведётся монтаж оборудования, на шести из 11 футбольных полей уложено покрытие. Также в округе возводятся крупные объекты капитального строительства — построено три из 12 запланированных объектов, на шести работы выполнены более чем на 80%.

«Все намеченные на текущий год мероприятия должны быть завершены в установленные сроки. При этом уже сейчас нужно планировать строительство объектов на следующий год», — подчеркнул полпред.

Отметим, что в совещании участвовали заместитель министра спорта России Марина Томилова и представители органов исполнительной власти субъектов Федерации округа.

По итогам обсуждения были обозначены задачи и подписан перечень поручений. Так, сделан акцент на расширении и обновлении спортивных площадок и залов, находящихся в шаговой доступности.

Дополнительное внимание планируется уделить вовлечению в занятия физкультурой граждан среднего и старшего возраста — их в сибирских регионах проживает более 11 миллионов.

Читайте также: В России создадут условия для занятия спортом в шаговой доступности