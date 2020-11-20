Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM Матч девятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов-Дон» — «Вайперс» перенесён на более поздний срок. Соответствующее решение приняла Европейская федерация гандбола.

«Изначально эта встреча была запланирована на 21 ноября. Новую дату ЕГФ определит позднее», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

На позднюю дату также был перенесён домашний матч «Ростов-Дона» — «Вайперс», который должен был состояться 24 октября. Вопрос о новом дне проведения гандбольного поединка пока не решён.