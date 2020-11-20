Херсон, Украина, , 11:13 — REGNUM Массовая драка произошла во время матча украинской женской суперлиги по гандболу между командами «Днепрянка» и «Реал».

У ворот одной из команд произошло столкновение при счёте 27:24 в пользу «Днепрянки». Гандболистки набросились друг на друга с кулаками, после чего к драке присоединились тренеры и их помощники, пытавшиеся вмешаться и разнять спортсменок.

Игра была прервана на некоторое время, после чего страсти улеглись и команды продолжили играть. Матч завершился победой «Днепрянки» со счётом 30:28.

В текущем сезоне «Днепрянка» занимает второе место в турнирной таблице суперлиги, на счету команды восемь матчей (четыре победы и четыре поражения). Гандболистки «Реала» сыграли шесть матчей (три победы, одна ничья и два поражения), команда находится на третьей позиции.