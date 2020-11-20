Москва, , 11:04 — REGNUM У защитника ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Дивеева диагностирован перелом носа со смещением. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба «армейцев».

Кроме того, у него выявлена черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Сроки восстановления не указываются.

Дивеев получил травму в матче Лиги наций со сборной Сербии. На третьей минуте он неудачно приземлился на спину после верховой борьбы, ударив себе коленом в лицо. Футболист доиграл тайм до конца и был заменён в перерыве.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5.