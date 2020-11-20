Челябинск, , 10:16 — REGNUM В Челябинской области намерены увеличить долю граждан, занимающихся физкультурой и спортом. По данным на январь 2020 года она составляла 42,5% — этим постоянно занимались 1,372 млн человек.

По данным минспорта региона, этот показатель превысил запланированную региональным проектом отметку «Спорт — норма жизни» на 3,5%. Изначально на 1 января 2020 года планировалось достичь 39%. Для роста уровня граждан, занимающихся физкультурой, в 2019 году муниципалитетам из облбюджета была выделена субсидия на оплату услуг специалистов по организации спортивно-массовой работы с населением. Общая сумма выплат превысила 38 млн рублей. На эти средства удалось дополнительно привлечь 220 специалистов, что, в свою очередь, способствовало вовлечению в спорт почти 11 тыс. человек.

Также на территории региона действует многоуровневая система организации спортивных мероприятий для всех категорий граждан и возрастов. Каждый год они охватывают более 1,5 млн человек. Важным фактором является создание новых, а также реконструкция действующих спортивных объектов. Для этого из облбюджета направлено больше 2,8 млрд рублей. Средства предстоит израсходовать к 2022 году. Всего планируется построить 58 новых объектов. В частности, в Курчатовском районе Челябинска планируется построить региональный детский спортивно-образовательный центр. Заниматься там спортом и физкультурой смогут все 60 тыс. человек, которые проживают в непосредственной близости от места стройки.

На 1 января на Южном Урале действовало около 8 тыс. спортивных сооружений. Это составляет 50% обеспеченности населения от социального норматива. К 2024 году данный показатель предстоит довести до 60%.