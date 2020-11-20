Париж, , 10:07 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом 20 ноября сообщает издание Nordicmag.

Отмечается, что сразу три рекорда Фуркада занесены в книгу рекордов.

Фуркад стал первым, кто выиграл Кубок мира по биатлону семь раз. Его серия из семи побед в общем зачёте Кубка мира стала самой продолжительной. Кроме того, он стал первым биатлонистом, выигравшим 33 «хрустальных глобуса».

В марте 2020 года Фуркад объявил о завершении карьеры. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, семикратным обладателем Кубка мира в общем зачёте.

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